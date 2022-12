Visites guidées à la Bfm Bfm centre-ville – Hall Anstaing Catégories d’évènement: Anstaing

Visites guidées à la Bfm Samedi 3 décembre, 10h00 Bfm centre-ville – Hall

Sur la thématique « Francophonies »: La bibliothèque de René Depestre. Ce que disent les dédicaces.

Ouvertes à tous, la Bfm du centre-ville vous propose des visites avec 4 thématiques en alternance (Francophonies, Patrimoine, Architecture et les Coulisses) le samedi matin à 10 h. Sur la thématique « Francophonies » : Fonds René Depestre. La bibliothèque de René Depestre. Ce que disent les dédicaces. L'écrivain René Depestre a fêté ses 96 ans le 29 août dernier. Après l'exposition qui lui a été consacrée du 13 septembre au 15 octobre, la Bfm vous invite à prendre des chemins de traverse pour visiter la bibliothèque de René Depestre, riche d'environ mille titres. Une rencontre littéraire originale ponctuée « d'arrêts sur dédicaces », où vous croiserez quelques-uns de ses contemporains comme Jorge Amado, Paul Eluard, Edouard Glissant, Nicolás Guillén, Hô Chí Minh, Henri Lopès, Edouard J. Maunick, Jean Metellus, Michel Leiris, Jean Sénac, Tchicaya U'Tamsi…

