Escape Game Le fantôme de la bibliothèque Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Escape Game Le fantôme de la bibliothèque Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges, 4 juillet 2023, Limoges. Escape Game Le fantôme de la bibliothèque 4 – 28 juillet Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Sur inscription Les lecteurs désertent les locaux, les bibliothécaires refusent de venir travailler et les directeurs se succèdent à un rythme effréné. Saurez-vous résoudre le mystère de la bibliothèque Edgar Allan Poe ?

Inscription sur place ou par téléphone au 05 55 45 96 53 Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation 2 place Aimé césaire 87000 limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T16:00:00+02:00 – 2023-07-04T17:00:00+02:00

2023-07-28T16:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00 ©Bfm Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Adresse 2 place Aimé césaire 87000 limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges

Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Escape Game Le fantôme de la bibliothèque Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges 2023-07-04 was last modified: by Escape Game Le fantôme de la bibliothèque Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges 4 juillet 2023