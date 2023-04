Découverte de l’environnement Windows Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Découverte de l’environnement Windows Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation, 9 mai 2023, Limoges. Découverte de l’environnement Windows Mardi 9 mai, 10h00 Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Sur inscription Découvrez le fonctionnement de base d’un ordinateur et l’environnement Windows.

Cet atelier est constitué de 2 séances, la deuxième étant programmée le 11 mai.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm centre-ville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour, à partir du mardi 4 avril. Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation 2 place Aimé césaire 87000 limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 96 53 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T10:00:00+02:00 – 2023-05-09T12:00:00+02:00

2023-05-09T10:00:00+02:00 – 2023-05-09T12:00:00+02:00 ©Bfm

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Adresse 2 place Aimé césaire 87000 limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges

Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Découverte de l’environnement Windows Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation 2023-05-09 was last modified: by Découverte de l’environnement Windows Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation Bfm Centre-ville, GITE / Salle de formation 9 mai 2023 Bfm Centre-ville GITE / Salle de formation Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne