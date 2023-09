Cultures Numériques : De drôles de petits robots Bfm centre-ville – Espace multimédia Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Cultures Numériques : De drôles de petits robots Bfm centre-ville – Espace multimédia Limoges, 20 octobre 2023, Limoges. Cultures Numériques : De drôles de petits robots Vendredi 20 octobre, 17h00 Bfm centre-ville – Espace multimédia Accès libre Venez découvrir nos petits robots dans le cadre de la CodeWeek 2023.

Cette semaine européenne du code est une initiative citoyenne qui vise à apprendre la programmation et l’alphabétisation numérique à tous, de manière amusante et attrayante. Bfm centre-ville – Espace multimédia 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

