Découverte du robot Thymio (8-13 ans) Bfm centre-ville – Espace multimédia Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Découverte du robot Thymio (8-13 ans) Bfm centre-ville – Espace multimédia, 13 avril 2023, Limoges. Découverte du robot Thymio (8-13 ans) Jeudi 13 avril, 14h00 Bfm centre-ville – Espace multimédia Sur inscription Les animateurs du GITE vous proposent des séances pour découvrir le robot Thymio.

Amusez-vous en essayant de comprendre pourquoi il avance, il recule, il tourne, il clignote…une initiation ludique à la robotique et à la programmation.

Pour les 8 -13 ans. Bfm centre-ville – Espace multimédia 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 96 53 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T14:00:00+02:00 – 2023-04-13T15:30:00+02:00

