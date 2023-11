Sieste musicale spéciale Noël Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Sieste musicale spéciale Noël Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges, 23 décembre 2023, Limoges. Sieste musicale spéciale Noël Samedi 23 décembre, 14h00 Bfm centre-ville – Espace Enfance Sur inscription La liste est dans la boîte aux lettres ? Le sapin est décoré ? La bûche est commandée ? Alors, c’est le moment de venir se reposer avant le Grand Soir ! Retrouvons-nous pour la Sieste musicale spéciale Noël.

Pour les 4 ans et +

Sur inscription au Pôle Enfance ou au 05 55 45 96 80 Bfm centre-ville – Espace Enfance 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T15:00:00+01:00

