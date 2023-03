L’Heure du conte (5 ans et +) Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

L’Heure du conte (5 ans et +) Bfm centre-ville – Espace Enfance, 13 avril 2023, Limoges. L’Heure du conte (5 ans et +) Jeudi 13 avril, 11h00 Bfm centre-ville – Espace Enfance Sur inscription Dans le cadre du partenariat Maison de l’Europe – Bfm, une heure du conte spéciale autour de la littérature jeunesse suédoise.

Viens découvrir toute la richesse des contes et légendes de Suède : le froid, la neige, les forets, les rennes, autant de raisons d’inventer des histoires dans des lieux magiques.

Pour les 5 ans et + Bfm centre-ville – Espace Enfance 2 place aimé Césaire 87000 limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 96 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T11:00:00+02:00 – 2023-04-13T12:00:00+02:00

2023-04-13T11:00:00+02:00 – 2023-04-13T12:00:00+02:00 ©Eva Offredo

