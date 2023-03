Atelier / Visite d’exposition (3-6 ans) Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Atelier / Visite d’exposition (3-6 ans) Bfm centre-ville – Espace Enfance, 11 avril 2023, Limoges. Atelier / Visite d’exposition (3-6 ans) Mardi 11 avril, 16h00 Bfm centre-ville – Espace Enfance Sur inscription Peur au coucher, peur du noir, peur des monstres et des bruits, cauchemars… venez partager un temps d’échange avec votre enfant autour de l’exposition La vie la nuit, accompagnés d’une bibliothécaire. L’occasion de dédramatiser ses craintes.

Pour les 3 – 6 ans. Bfm centre-ville – Espace Enfance 2 place aimé Césaire 87000 limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 96 80 »}] [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/la-vie-la-nuit »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T16:00:00+02:00 – 2023-04-11T17:00:00+02:00

2023-04-11T16:00:00+02:00 – 2023-04-11T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Espace Enfance Adresse 2 place aimé Césaire 87000 limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Espace Enfance Limoges

Bfm centre-ville - Espace Enfance Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Atelier / Visite d’exposition (3-6 ans) Bfm centre-ville – Espace Enfance 2023-04-11 was last modified: by Atelier / Visite d’exposition (3-6 ans) Bfm centre-ville – Espace Enfance Bfm centre-ville - Espace Enfance 11 avril 2023 Bfm centre-ville - Espace Enfance Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne