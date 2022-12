Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm centre-ville – Espace Enfance, 15 février 2023, Limoges. Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 15 février 2023, 15h00 Bfm centre-ville – Espace Enfance

Accès libre

Cette semaine : « jeux drôles » (7-9 ans) Bfm centre-ville – Espace Enfance 2 place aimé Césaire 87000 limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/node/16753/draft »}] « Nos petits RDV du mercredi aprèm » propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à 15 h à l’espace Jeunesse de la Bfm centre-ville.

Envie de rigoler un peu ? Venez découvrir notre sélection de jeux drôles pour jouer en famille, entre amis. Dessin, mimes, astuce, réflexion : toutes les compétences seront testées.

Pour les 7-9 ans

