Découverte des livres à réalité augmentée ! Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Découverte des livres à réalité augmentée ! Bfm centre-ville – Espace Enfance, 14 février 2023, Limoges. Découverte des livres à réalité augmentée ! Mardi 14 février 2023, 15h00 Bfm centre-ville – Espace Enfance

Accès libre

Rencontre entre le papier et le numérique ! Bfm centre-ville – Espace Enfance 2 place aimé Césaire 87000 limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/decouverte-des-livres-realite-augmentee »}] Es-tu prêt à embarquer pour un voyage en mystères, en découvertes et en aventures incroyables ? Cela est possible grâce aux livres à réalité augmentée ! Si tu es curieux et aventurier, n’attends plus et viens explorer ces univers aussi foisonnants que trépidants !

À partir de 5 ans

https://bfm.limoges.fr/evenement/decouverte-des-livres-realite-augmentee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T15:00:00+01:00

2023-02-14T16:00:00+01:00

