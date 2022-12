L’humour dans les albums jeunesse Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Sélection d’albums hilarants choisis par vos bibliothécaires pour rire aux éclats Bfm centre-ville – Espace Enfance 2 place aimé Césaire 87000 limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/lhumour-dans-les-albums-jeunesse »}] Rimes et chutes drolatiques, quand l’humour bouscule les albums jeunesse …

Les livres, ça sert à apprendre, à développer son vocabulaire et son imagination, mais ça sert aussi (et surtout!) à s’amuser et à passer un beau moment en famille. En littérature jeunesse, il existe tellement de livres plein d’humour qui sont un plaisir à lire et à raconter. Voici 15 suggestions d’albums hilarants, choisis par les bibliothécaires, pour rire aux éclats !

