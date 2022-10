Rencontre : La bibliothèque c’est aussi pour les DYS…! Bfm centre-ville – Espace Enfance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Une rencontre dans le cadre de la semaine de l’Édition Jeunesse Accessible. Bfm centre-ville – Espace Enfance 2 place aimé Césaire 87000 limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://e-j-a.fr/ »}, {« link »: « https://mesmainsenor.com/ »}, {« link »: « https://lodysseedesdys.wixsite.com/website »}, {« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/rencontre-la-bibliotheque-cest-aussi-pour-les-dys »}] Dans le cadre de la semaine de l’Edition Jeunesse Accessible du 21 au 27 novembre 2022, le pôle enfance de la BFM s’associe avec la Maison d’Edition Mes mains en or et l’association L’Odyssée des Dys, pour vous présenter les ressources qui existent à la BFM et ailleurs pour les enfants dyslexiques…

Enfants, parents, grands-parents, enseignants, professionnels du médico-social, orthophonistes, éducateurs, libraires : rendez-vous pour un moment d’échanges pour tendre vers toujours plus d’inclusion ! https://bfm.limoges.fr/evenement/rencontre-la-bibliotheque-cest-aussi-pour-les-dys

