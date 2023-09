Club BD : un échange autour de la bande dessinée Bfm centre-ville – Espace Bédéthèque Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Club BD : un échange autour de la bande dessinée Bfm centre-ville – Espace Bédéthèque Limoges, 13 octobre 2023, Limoges. Club BD : un échange autour de la bande dessinée Vendredi 13 octobre, 18h30 Bfm centre-ville – Espace Bédéthèque Accès libre Un échange autour de la bande dessinée proposé par l’équipe de la bédéthèque.

Pour cette deuxième rencontre de l’année, Ludovic, de la librairie Page et Plume vous proposera ses coups de cœur bande dessinée, manga et comics du dernier semestre. Bfm centre-ville – Espace Bédéthèque 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00 ©Page et Plume Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Espace Bédéthèque Adresse 2 place Aimé Césaire Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Espace Bédéthèque Limoges latitude longitude 45.826134;1.259288

Bfm centre-ville - Espace Bédéthèque Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/