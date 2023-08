Exposition « Martial lui-même, bien-sûr! » – BFM Centre-ville de Limoges BFM Centre-ville de Limoges Limoges, 1 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 1er septembre au 14 octobre, à la Bibliothèque Francophone Multimédia Centre-ville de Limoges,

Venez découvrir l’exposition « Martial lui-même, bien-sûr ! ». L’exposition, issue d’un prêt d’Hubert Hoole de l’ABDL (Association Bandes Dessinées Loisirs) est consacré aux œuvres de l’artiste-bédéiste Martial Durand dit « Martial », proche d’Uderzo, Goscinny et Charlier, autant reconnu dans le « monde de la Bulle » que dans la presse écrite.

Le vernissage aura lieu le 8 septembre dans le hall de la médiathèque dès 18H.

Informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-09-01 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

BFM Centre-ville de Limoges Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From September 1 to October 14, at the Bibliothèque Francophone Multimédia Centre-ville in Limoges,

Come and discover the exhibition « Martial himself, of course! The exhibition, on loan from Hubert Hoole of ABDL (Association Bandes Dessinées Loisirs), is devoted to the works of comic artist Martial Durand, known as « Martial », a close friend of Uderzo, Goscinny and Charlier, as well known in the « world of Bubbles » as in the print media.

The vernissage will take place on September 8 in the mediatheque hall from 6pm.

Further information on the website (link).

Del 1 de septiembre al 14 de octubre, en la Bibliothèque Francophone Multimédia Centre-ville de Limoges,

Venga a descubrir la exposición « El propio Marcial, ¡por supuesto! La exposición, cedida por Hubert Hoole de la ABDL (Association Bandes Dessinées Loisirs), está dedicada a las obras del dibujante de cómics Martial Durand, conocido como « Martial », cercano a Uderzo, Goscinny y Charlier, y tan conocido en el « mundo de las burbujas » como en la prensa escrita.

El vernissage tendrá lugar el 8 de septiembre en el vestíbulo de la biblioteca multimedia a partir de las 18.00 horas.

Más información en la página web (enlace).

Vom 1. September bis zum 14. Oktober in der Bibliothèque Francophone Multimédia Centre-ville in Limoges,

Besuchen Sie die Ausstellung « Martial lui-même, bien-sûr! ». Die Ausstellung, die aus einer Leihgabe von Hubert Hoole von der ABDL (Association Bandes Dessinées Loisirs) hervorgegangen ist, widmet sich den Werken des Comic-Künstlers Martial Durand, genannt « Martial », der Uderzo, Goscinny und Charlier nahestand und in der « Welt der Bulle » ebenso bekannt war wie in den Printmedien.

Die Vernissage findet am 8. September ab 18 Uhr in der Eingangshalle der Mediathek statt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website (Link).

