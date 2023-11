Club lecture en espagnol Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Club lecture en espagnol Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art Limoges, 16 décembre 2023, Limoges. Club lecture en espagnol Samedi 16 décembre, 11h00 Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art Accès libre Que vous soyez bilingue ou simplement motivé pour améliorer votre espagnol, rejoignez le CLUB LECTURE EN ESPAGNOL !

Séance d’échanges autour du livre Un viejo que leÍa novelas de amor de Luis Sepúlveda. Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Vienne, Limoges

