Le néo-noir espagnol à l’écran au XXIe siècle : un état des lieux Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Le néo-noir espagnol à l’écran au XXIe siècle : un état des lieux Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art Limoges, 9 novembre 2023, Limoges. Le néo-noir espagnol à l’écran au XXIe siècle : un état des lieux Jeudi 9 novembre, 18h30 Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art entrée libre dans la limite des places disponibles Bénéficiez de l’expertise de Diane Bracco, docteur en études hispaniques, pour entrer dans l’univers du 7ème art ibérique.

Conférence qui s’articulera en deux temps : la première s’attachera à situer le néo-noir dans le panorama audiovisuel espagnol actuel ; la seconde proposera une étude de cas avec une présentation globale du film As bestas. Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00 ©As Bestas Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville Auditorium - Pôle Art Adresse 2 place Aimé Césaire Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville Auditorium - Pôle Art Limoges latitude longitude 45.826134;1.259288

Bfm centre-ville Auditorium - Pôle Art Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/