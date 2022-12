Projection d’un film Bfm centre-ville Auditorium Pôle Art Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Projection d’un film Bfm centre-ville Auditorium Pôle Art, 23 février 2023, Limoges. Projection d’un film Jeudi 23 février 2023, 18h30 Bfm centre-ville Auditorium Pôle Art

Accès libre

Thème : les enfants héros au cinéma. Bfm centre-ville Auditorium Pôle Art place aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film »}] Projection d’un film suivie d’un échange.

Un gamin de New-York échappe à la surveillance de sa famille et erre dans les rues de Coney Island pendant tout un week-ens.

https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T18:30:00+01:00

2023-02-23T20:30:00+01:00

