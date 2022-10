Les Petits cailloux de Simon Jeanjean : souvenirs et archives de Jean Péchenart, lecture par Yann Karaquillo Bfm Centre-ville, Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Les Petits cailloux de Simon Jeanjean : souvenirs et archives de Jean Péchenart, lecture par Yann Karaquillo Bfm Centre-ville, Auditorium Georges-Emmanuel Clancier, 18 novembre 2022, Limoges. Les Petits cailloux de Simon Jeanjean : souvenirs et archives de Jean Péchenart, lecture par Yann Karaquillo Vendredi 18 novembre, 18h00 Bfm Centre-ville, Auditorium Georges-Emmanuel Clancier

Conférence lecture organisée par l'association des Amis de Robert Margerit en partenariat avec la Bfm. Les Petits cailloux de Simon Jeanjean : souvenirs et archives de Jean Péchenart, lecture par Yann Karaquillo.

Présentation du fonds Jeanjean aujourd'hui conservé à l'université de Limoges et lectures d'extrait.

Présentation du fonds Jeanjean aujourd’hui conservé à l’université de Limoges et lectures d’extrait.

« De tout coeur et de vieux papiers « … eût été un autre titre possible pour ces petits cailloux que sont les archives remarquables de Simon Jeanjean, citoyen engagé et père de famille (1886-1964), lesquelles constituent désormais le « Fonds Jeanjean » à l’université de Limoges.

Simon Jeanjean eut quatre filles aujourd’hui décédées sans descendance. La troisième, Geneviève, était la marraine de l’auteur. L’histoire des Jeanjean – principalement celle, très singulière, du patriarche Simon, élevé en Lorraine, poilu de 14-18, catholique ultra puis militant démocrate-chrétien et Résistant -traverse le XXe siècle et s’écrit ici à la première personne. https://www.unilim.fr/scd/fonds-specifiques/fonds-simon-jeanjean/ https://bfm.limoges.fr/evenement/les-petits-cailloux-de-simon-jeanjean-souvenirs-et-archives-de-jean-pechenart-lecture-par

