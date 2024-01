Les troubadours limousins et l’Histoire. Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, vendredi 16 février 2024.

Les troubadours limousins et l’Histoire. organisée par l’ARAL Vendredi 16 février, 17h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T17:30:00+01:00 – 2024-02-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T17:30:00+01:00 – 2024-02-16T19:00:00+01:00

On sait que les troubadours limousins ont « inventé » une conception nouvelle de l’amour, de la relation entre hommes et femmes, et que, par leurs chansons à la poésie raffinée, ils ont porté ce message original par toute l’Europe. On sait moins que tous, ou presque, ont participé comme témoins ou comme acteurs, à l’histoire, la petite, celle des vicomtés limousines, mais aussi la grande, celle du royaume Plantagenêt et celle des croisades.

Gérard Gonfroy, qui a publié en 2022 le premier volume de son Anthologie des troubadours de la Grande Aquitaine, consacré aux troubadours limousins, publication qui lui a valu le Prix Aral 2023 (section Documents), achève le second volume, dévolu aux troubadours périgourdins, qui paraîtra au printemps 2024 (Éditions La Geste).

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Gérard Gonfroy