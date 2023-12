Cultures numériques : Créer à l’heure de l’Intelligence Artificielle Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 26 janvier 2024, Limoges.

Cultures numériques : Créer à l’heure de l’Intelligence Artificielle Vendredi 26 janvier 2024, 18h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T20:00:00+01:00

Grâce à l’IA, le talent n’est plus nécessaire pour réaliser des œuvres. L’IA, toujours plus accessible, est-elle devenue trop efficace ? Son fonctionnement opaque, magique et fascinant, est-il capable de créer de nouvelles normes esthétiques ? Et si, au contact de l’IA, l’art change de nature, alors l’IA peut-elle devenir consciente au contact de l’art ?

Hugues Dufour est game designer, directeur créatif, essayiste et scénariste. Son dernier livre L’art face à l’I.A. – Vers un imaginaire augmenté, est paru aux éditions FYP en février 2023.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Clément Descubes