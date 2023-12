Du fait de collection : le phénomène des cabinets de curiosités et l’exemple du Château d’Oiron (Deux-Sèvres) Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 16 janvier 2024 17:00, Limoges.

Du fait de collection : le phénomène des cabinets de curiosités et l’exemple du Château d’Oiron (Deux-Sèvres) Mardi 16 janvier 2024, 18h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Accès libre dans la limite des places disponibles

Le fait de collection est très ancien, et les cabinets de curiosités occupent une place primordiale dans son histoire, en accueillant toutes sortes de productions naturelles et artificielles. L’art contemporain compose volontiers avec l’idée de cabinets de curiosités et l’exemple de la collection constituée au Château d’Orion en est une puissante illustration. Philippe Piguet répond à l’invitation du [Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine](Le fait de collection est très ancien, et les cabinets de curiosités occupent une place primordiale dans son histoire, en accueillant toutes sortes de productions naturelles et artificielles. L’art contemporain compose volontiers avec l’idée de cabinets de curiosités et l’exemple de la collection constituée au Château d’Orion en est une puissante illustration. Philippe Piguet répond à l’invitation du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine lien vers : [https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/].)

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

