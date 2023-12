Les grands repères de l’art contemporain : on vous donne des clés ! Des années 1960 à nos jours. Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Les grands repères de l'art contemporain : on vous donne des clés ! Des années 1960 à nos jours. Mardi 16 janvier 2024, 18h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges

Début : 2024-01-16T18:00:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00

Avec cette nouvelle conférence, Philippe Piguet met en avant, à travers de nombreuses œuvres la richesse d'invention artistique qui a scandé la période de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Philippe Piguet répond à l'invitation du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine. Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000

