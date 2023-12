Table ronde avec Paloma León Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 12 janvier 2024 16:30, Limoges.

Table ronde avec Paloma León Vendredi 12 janvier 2024, 17h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dans La chanson de Clara, l’autrice Paloma León n’abandonne pas les chemins de la mémoire et de la transmission ; au contraire, à travers des personnages de fiction, elle interroge l’Europe de la première moitié du XXè siècle à partir de l’existence réelle d’un kibboutz à Jugeals-Nazareth en Corrèze et le dernier discours de Jorge Semprún à Bunchewald. Le roman s’ouvre par une mise en abyme : la narratrice, autrice, raconte le manuscrit qu’elle vient d’achever ; Alma, figure féminine du roman, laisse sa Lituanie natale, dans un mouvement à la fois de fuite et de résistance qui ne la quittera pas, de l’Allemagne à Paris, de Paris à Madrid, en passant par la Corrèze. De nombreux personnages en particulier féminins l’entourent ou l’accompagnent à travers son road-movie européen. Elle est le symbole de femmes combattantes pour leurs droits et la liberté de tous.

Cette table ronde, animée par Marie-Noëlle Agniau et Gérard Peylet, a pour but d’éclairer tout ce qui a conduit Paloma Leon à l’écriture de son roman.

Organisée par l’Association Régionale des Amis du Limousin et la Bfm.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T17:30:00+01:00 – 2024-01-12T19:00:00+01:00

2024-01-12T17:30:00+01:00 – 2024-01-12T19:00:00+01:00

©Paloma León