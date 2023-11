Rencontre en Limousin : Maylis de Kerangal Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 15 décembre 2023, Limoges.

Rencontre en Limousin : Maylis de Kerangal Vendredi 15 décembre, 15h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Accès libre

L’Association Régionale des Amis du Limousin (Aral) reçoit deux fois par an à la Bfm des écrivains renommés afin de mettre en lumière les aspects les plus intéressants de leur œuvre. Table-ronde animée par Antony Soron, Fabrice Variéras, Gérard Peylet et des étudiants en Master de Lettres de la FLSH. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Née en 1967, Maylis de Kerangal a grandi au Havre. Elle a été éditrice pour la jeunesse (Gallimard jeunesse, Éditions du Baron perché). Elle est l’auteure de nouvelles, Ni fleurs ni couronnes (2006), Canoës (2021), d’une fiction en hommage à Kate Bush et Blondie, Dans les rapides (2007), de récits documentaires tels que Un chemin de tables (Seuil, 2015) ou encore Kiruna (La contre allée, 2019) et de romans publiés aux Éditions Verticales, dont Corniche Kennedy (2008), Naissance d’un pont (prix Médicis 2010), Tangente vers l’est (prix Landerneau 2012), Un monde à portée de main (2018). Paru en 2014, Réparer les vivants, roman d’une transplantation cardiaque, est traduit en trente-cinq langues et récompensé par plusieurs prix littéraires en France et à l’étranger, dont celui du Roman des étudiants France Culture-Télérama et le Grand Prix RTL-Lire. La même année, Maylis de Kerangal a reçu le Grand Prix de littérature Henri Gal de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. Plusieurs de ses romans ont été adaptés au théâtre et au cinéma. Elle est par ailleurs membre de la revue Inculte. Elle vit et travaille à Paris.

Depuis 2006, l’oeuvre de Maylis de Kerangal s’est enrichie dans sa diversité entre une veine brève, plus intime et une veine longue, plus polyphonique. Cette rencontre a pour but d’en éclairer l’originalité et le dynamisme.

En partenariat avec l’ARAL et la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Limoges.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

©Francesca Mantovani éditions Gallimard