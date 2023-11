Histoire des collections du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Histoire des collections du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 13 décembre 2023, Limoges. Histoire des collections du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Mercredi 13 décembre, 18h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles Alors que le Frac-Artothèque pourra bientôt présenter ses collections dans un bâtiment entièrement rénové de l’hypercentre de Limoges, Yannick Miloux, son directeur artistique, propose de poser un regard rétrospectif sur l’histoire des œuvres qui composent cet ensemble. Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Yannick Miloux ©Frédérique Avril

