Philippe Grandcoing : « la fabrique du roman : de l’histoire à l’écriture romanesque » Mercredi 6 décembre, 17h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles

Depuis bientôt dix ans, l’historien Philippe Grandcoing écrit et publie des romans policiers se déroulant dans la France de la Belle Epoque où il met en scène un antiquaire et détective amateur. Au cours de cette conférence, il retracera son parcours d’écriture et le cheminement qui l’a conduit à progressivement libérer sa prose des exigences universitaires et à trouver dans la riche matière historique une source d’inspiration romanesque. Il tentera également de montrer qu’au-delà des évidentes différences entre ces deux genres, ils se nourrissent toutefois à la même source : celle du récit.

Organisée par l’Association des Amis du Limousin et la Bfm.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T17:30:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

