Jean Sénac, libéré Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 1 décembre 2023, Limoges.

À l’occasion du cinquantenaire de la disparition de Jean Sénac (1926-1973), auteur, poète et chantre de l’indépendance algérienne, présentation de son journal intime. Intitulée « Jean Sénac, un cri que le soleil dévore », cette édition inédite est présentée par son auteur, Guy Dugas

Guy Dugas, universitaire et écrivain, a parcouru le monde arabe pendant 20 ans, de Djerba à Meknès et d’Alger à Sana’a. Il est l’auteur de nombreux ouvrages universitaires et anthologiques sur le Maghreb ainsi que de deux pièces de théâtre. Il dirige les collections Planète libre chez CNRS éditions (Paris) et Petits inédits maghrébins chez El Kalima (Alger). Dernier ouvrage paru : Pour l’amour de Nîmes (éd. Magellan et Cie, 2023).

Du 24 novembre au 19 décembre au Pôle Littératures :

* Exposition de quelques documents originaux (dédicaces et lettres) issus des Fonds d’archives René Depestre et Emmanuel Roblès (Bfm Limoges)

* Présentation de livres de Jean Sénac ainsi que d’autres auteurs algériens

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T20:00:00+01:00

