Causerie de Bernard Lacorre : Deux siècles de solidarités en Limousin
Bfm centre-ville – Auditorium Clancier
Limoges

Vendredi 17 novembre, 17h30
Bfm centre-ville – Auditorium Clancier

Dans la limite des places disponibles

Après la projection d'un film « survolant » en 16 min les 200 m linéaires de l'exposition « Solidarités en Limousin, deux siècles d'ESS », restée dans le hall de la BFM du 5 février au 16 avril 2016, au cours d'une présentation assistée par ordinateur, nous évoquerons quelques lieux emblématiques ou se sont illustrées de grandes figures limousines, françaises ou étrangères que l'on rencontre dans le livre de PR2L… Nous retrouverons – dans les Icaries qu'ils ont fondées ou animées en Limousin, ailleurs en France, en Grande-Bretagne ou en Amérique – ces femmes et ces hommes qui ont marqué deux cents ans de cette économie sociale et solidaire que la loi Hamon a instituée officiellement en 2014.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier
2 place Aimé Césaire
Limoges 87000

2023-11-17T17:30:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-17T17:30:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

