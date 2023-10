MON DIABETE, JE LE TRAITE Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 14 novembre 2023, Limoges.

MON DIABETE, JE LE TRAITE Mardi 14 novembre, 14h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier

De 14h à 18h – Place Aimé Césaire et espace convivialité de la BFM :

Stands de dépistage, d’information par différentes associations et partenaires (AFD Limousin, La Marguerite, Limousin Sport Santé, ETAP DIABLIM, LIONS CLUB Limoges Renaissance, Rondisport, ASOLIM, CRESLI, CPAM)

De 18h à 20h – Auditorium Clancier :

Colloque modéré par Mme Archambeaud,

> Eléments de contexte et prévalence de la problématique du diabète en termes de Santé Publique par l’ARS (Docteur Florent Huré) et la CPAM (Anne-Lise Berger et Bénédicte Berger)

> Le parcours de soin du patient par les professionnels du CHU et du secteur libéral (diabétologues- Professeur Marie-Pierre Teissier et Docteur Beroud)

> Les acteurs de l’accompagnement du patient, de la prévention et du dépistage par les associations (associations citées ci-dessus)

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:00:00+01:00

#journeemondialedudiabete

