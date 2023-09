Rencontre avec Andrée A. Michaud Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, 4 octobre 2023, Limoges.

Rencontre avec Andrée A. Michaud Mercredi 4 octobre, 18h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Accès libre

Organisée par Vins noirs, rencontre exceptionnelle avec l’une des plumes affutées du roman noir au Québec. Elle recevra le 5e Prix Moussa Konaté du polar francophone pour Proies publié chez Rivages/noir. Le jury a unanimement salué ce roman noir tout en tension et en émotion dont la langue ciselée a été formée, dit l’autrice, à même la rigueur des hivers québécois.

Andrée A. Michaud est née à Saint-Sébastien-de-Frontenac au Québec. Après des études de philosophie, de linguistique et de cinéma, elle entame une carrière d’écrivain. Elle est rapidement reconnue pour ses romans noirs littéraires, dont Bondrée (Rivages, 2016), publié dans plusieurs pays et récompensé par de nombreux prix, tant au Québec (prix du Gouverneur général) qu’en France (prix Quais du polar/20 Minutes, prix du Polar SNCF). Situé dans la veine de Bondrée, Proies (Rivages, 2023) maintient tension et suspense jusqu’aux dernières pages.

©Marianne Deschênes