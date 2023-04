Uniday 2023 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 31 mai 2023, Limoges.

Uniday 2023 Mercredi 31 mai, 14h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Entrée libre

À l’occasion d’Uniday, la journée des enfants et des jeunes, initiée par l’UNICEF et consacrée cette année au droit à la non-discrimination, la Ville de Limoges organise une projection-débat pour les jeunes et par les jeunes (âgés de 12 ans et plus). Les jeunes de l’UNICEF, du collège Pierre-de-Ronsard, des centres sociaux municipaux et associatifs, de l’association Unis Cité et le conseil municipal des enfants présenteront leurs projets (projection de films courts, vidéos, etc.) et échangeront avec l’ensemble du public sur leur expérience d’engagement.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T14:00:00+02:00 – 2023-05-31T16:00:00+02:00

©Unicef