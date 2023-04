Rencontre en Limousin : Marie-Hélène Lafon Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 6 mai 2023, Limoges.

Rencontre en Limousin : Marie-Hélène Lafon Samedi 6 mai, 15h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Entrée libre

L’ARAL et la Bfm invitent, deux fois par an, des écrivains renommés en vue de mettre en lumière les aspects les plus intéressants de leur oeuvre. À travers une table ronde, des échanges avec le public et une séance de signature, ces manifestations ont pour but de mieux comprendre la rencontre d’un écrivain célèbre et de ses lecteurs. Cette deuxième Table ronde, animée par Frédérique Toudoire Surlapierre, Serge Renko, Antony Soron et Gérard Peylet, aura lieu le 6 mai, autour de Marie-Hélène Lafon. Elle comprendra des lectures d’extraits de l’oeuvre.

Marie-Hélène Lafon est une professeure agrégée et écrivaine française.

Née dans une famille de paysans du Cantal, elle est élève dans des pensionnats religieux puis part étudier le latin et la littérature à la Sorbonne. Aujourd’hui elle enseigne les lettres classiques à Paris, où elle vit.

Son département d’origine, le Cantal, et sa rivière, la Santoire, sont le décor de la majorité de ses romans

Cette œuvre dynamique est composée de romans, de récits, de nouvelles, d’entretiens, d’essais, de poèmes en prose.

Quelques titres : Les derniers indiens (2008) Les Pays et Album (2012), Traversée (2013), Joseph (2014), Histoires (2015), Nos vies (2017), Flaubert (2018), Le Pays d’en haut (2019), Histoire du fils (2020), Les sources (2023). Le tout constitue un ensemble dont l’originalité reconnue aujourd’hui a été récompensée par de nombreux Prix littéraires.

En 2015, le téléfilm L’Annonce, réalisé par Julie Lopes-Curval, avec Alice Taglioni et Éric Caravaca, est adapté de son roman éponyme.

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

