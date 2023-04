Les Ostensions limousines à l’écran : 1939 – 2016, avec Paul d’Hollander Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Les Ostensions limousines à l'écran : 1939 – 2016, avec Paul d'Hollander

Vendredi 5 mai, 17h30
Bfm centre-ville – Auditorium Clancier
Limoges

Dès 1939, des cinéastes amateurs ont fixé sur la pellicule la préparation et le déroulement des Ostensions limousines. À partir des années 1960, l'antenne régionale des informations télévisées s'intéresse également à ces manifestations. Reportages, documentaires, débats se succèdent, dans lesquels s'expriment des prêtres, des élus, des historiens, des responsables de confréries ou de comités, de simples fidèles ou spectateurs. Ces documents amateurs et professionnels permettent d'illustrer et de saisir les dimensions cultuelles et culturelles de manifestations séculaires.

