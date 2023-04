Le Limousin au cœur : le temps retrouvé d’une enfance creusoise Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Limousin au cœur : le temps retrouvé d'une enfance creusoise Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 3 mai 2023, Limoges. Le Limousin au cœur : le temps retrouvé d'une enfance creusoise Mercredi 3 mai, 17h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des place disponible Professeur de Lettres, Inspecteur Général de l'Education nationale, peintre.

Fidèle à sa creuse natale, Michel Valadas qui a gravi tous les échelons de de l’Education nationale, fait revivre en mots et en images les souvenirs d’une enfance rurale qui a été fondatrice de l’homme et de l’artiste qu’il est devenu. Le conférencier souhaite à travers cet hommage à ses ancêtres, partager avec d’autres limousins ce temps retrouvé, l’histoire d’une terre.

Cette conférence intime comprendra des lectures d'extraits de son autobiographie et des projections de ses aquarelles qui ont été exposées à la médiathèque de Panazol en juillet 2022. Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges

2023-05-03T17:30:00+02:00 – 2023-05-03T19:00:00+02:00

2023-05-03T17:30:00+02:00 – 2023-05-03T19:00:00+02:00 ©Michel Valadas

