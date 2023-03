Ciné-Club – Cinéma du Réel Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Ciné-Club – Cinéma du Réel Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 20 avril 2023, Limoges. Ciné-Club – Cinéma du Réel Jeudi 20 avril, 18h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Accès libre Projection de documentaires dans le cadre de la circulation Du Cinéma du Réel.

Programme intitulé « L’image-temps » 3 films proposés :

Cinzas e nuvens de Margaux Dauby, 12 min

The Secret Garden de Nour Ouayda, 27 min

Un Mensch de Dominique Cabrera, 40 min Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T18:30:00+02:00 – 2023-04-20T20:00:00+02:00

