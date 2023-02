Rencontre littéraire « Senghor » Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 6 avril 2023, Limoges.

Rencontre littéraire tenue dans le cadre de la Saison de l’Institut des Afriques, avec le soutien de la Ville de Limoges.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges

La Fondation Senghor a le plaisir de vous convier à une rencontre littéraire tenue dans le cadre de la Saison de l’Institut des Afriques, avec le soutien de la Ville de Limoges. Cette rencontre est l’occasion de vous présenter l’ouvrage, Senghor, en présence de son auteure Elara Bertho, chercheure CNRS au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM).

« Léopold Sédar Senghor eut tous les honneurs : premier Africain agrégé de grammaire, poète célébré dans le monde entier, premier président du Sénégal, académicien. Mais il fut également la cible de très nombreuses critiques : il fut en effet accusé d’essentialisme pour avoir inventé la négritude, d’autoritarisme pour avoir fait emprisonner ses opposants, de complaisance envers la France pour n’avoir jamais rompu avec l’ancienne puissance coloniale.Difficile aujourd’hui de faire un portrait nuancé de Senghor qui affronterait véritablement le bilan politique de cet homme d’État tout en rendant justice à la grande actualité de sa pensée poétique et philosophique. C’est pourtant cette ligne de crête que cette biographie entend emprunter, loin de l’hagiographie, loin des anathèmes. » – Elara Bertho

Elara Bertho est chercheuse au CNRS au LAM (Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux). Ses travaux portent sur les relations entre littérature et politique. Elle est l’auteur de Sorcières, tyrans, héros (Honoré Champion, 2019) qui porte sur les résistances à la colonisation en Afrique de l’Ouest et leurs mémoires littéraires et artistiques. Elle a codirigé plusieurs ouvrages et numéros de revues sur les littératures africaines contemporaines. Elle dirige la collection “Lettres du Sud” chez Karthala et elle participe à des comités de rédaction de revues (Etudes littéraires africaines, Cahiers de Littérature Orale, Multitudes).

Partenaires : Fondation Senghor, Ville de Limoges, Bibliothèque Francophone Multimédias, Institut des Afriques (IdAf) et Le laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM – Sciences Po Bordeaux)

