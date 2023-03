Rencontre / dédicace avec Aurélie Valognes Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Rencontre / dédicace avec Aurélie Valognes Mercredi 5 avril, 16h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Entrée libre 16 h-17 h 30 : dédicaces

17 h 30-18 h 30 : rencontre

Née en 1983 à Châtenay-Malabry, Aurélie Valognes est une écrivaine française. Elle a publié plusieurs romans, dont Au petit bonheur la chance, Né sous une bonne étoile ou encore Le tourbillon de la vie, qui ont tous connu un succès retentissant et sont traduits dans plus de quinze langues.

L’Envol est un roman touchant et émouvant sur l’amour filial. Il interroge les différences de classes, les notions de réussite et de bonheur ; il pose surtout la question que nous avons tous à affronter : peut-on grandir sans trahir ?

Rencontre en partenariat avec la librairie Anecdotes. Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges

©Philippe Matsas – Leextra – Editions Fayard

