Habiter ensemble Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 4 avril 2023, Limoges. Habiter ensemble Mardi 4 avril, 18h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles Si la notion de « vivre autrement » est fondatrice de l’habitat participatif, le développement durable en est aussi l’un des piliers.

Les architectes de l’Atelier du Rouget explorent des projets d’habitat qui évoluent en fonction des attentes des futurs habitants et des contraintes actuelles comme la prise en compte initiale des questions environnementales et écologiques.

Simon Teyssou viendra présenter cette démarche raisonnée à travers quelques projets d’habitat menés par l’Atelier du Rouget dont La Semblada, habitat groupé participatif pour 7 familles dans l’écoquartier de Trémonteix à Clermont Ferrand (63).

Conférence en partenariat avec la Maison de l’Architecture : https://ma-limousin.fr/projets/archi-conference/

Conférence en partenariat avec la Maison de l'Architecture : https://ma-limousin.fr/projets/archi-conference/

https://bfm.limoges.fr/evenement/habiter-ensemble

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier
2 place Aimé Césaire
87000 Limoges

2023-04-04T18:30:00+02:00 – 2023-04-04T20:00:00+02:00

