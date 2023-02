Prix Aral 2023 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 15 mars 2023, Limoges.

Dans la limite des places disponibles

Le prix ARAL récompense des auteurs qui mettent en valeur l’identité de la région Limousin, ses qualités, les richesses de son patrimoine.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’ARAL (Association Régionale des Amis du Limousin) a été fondée en 2016. Elle a pour but premier d’intervenir dans la vie culturelle régionale en mettant en valeur les richesses du patrimoine et l’identité de la région Limousin. Son action est résolument pluridisciplinaire.

Le prix ARAL récompense l’auteur d’un livre qui met en valeur l’identité de la région, ses qualités, les richesses de son patrimoine. Il doit avoir été écrit par un auteur qui a des liens profonds avec le Limousin. La publication doit être récente (sur une période d’un an, de la fin novembre de l’année suivante). Pour organiser ce Prix, l’association a bénéficié du soutien de la Bfm (Pôle Limousin et Patrimoine), et d’ALCA Nouvelle-Aquitaine Site de Limoges.

Le jury de l’ARAL s’est réuni le vendredi 3 février pour choisir les deux Prix ARAL 2023 à partir des ouvrages sélectionnés dans chacune des deux catégories (consultables sur le site internet et la page Facebook de l’ARAL). Comme l’an dernier, il a retenu deux ouvrages qui avaient un lien avec le Limousin et faisaient preuve d’une qualité d’écriture originale.

Ce prix ARAL sera remis pour la sixième fois. Il se divise en deux catégories :

Prix Littéraire, attribué à Christian Viguié pour Ballade de vent et de roseau, éditions La table ronde.

Prix Document, attribué à Gérard Gonfroy pour Les troubadours limousins, éditions La Geste.

Une mention “Découverte du Patrimoine” est attribuée au Four des Casseaux à la suite du livre de Thomas Hirat Baignol et fils, pionniers de la porcelaine. édit.Four des Casseaux

