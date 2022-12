Dolmens et menhirs en Limousin Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 22 février 2023, Limoges.

Dolmens et menhirs en Limousin Mercredi 22 février 2023, 17h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier

Conférence de Pascal Guillerm, en partenariat avec l’Aral.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges

Les mégalithes sont présents en Limousin depuis plus de six mille ans. Installés par les premières populations d’agriculteurs éleveurs, les dolmens et les menhirs ont marqué le paysage pendant des siècles avant de tomber en désuétude et de finir, à quelques exceptions prêts, oubliés, démembrés, détournés. Remis à l’honneur à partir du XIXème siècle par des érudits, membres de sociétés savantes, les plus anciennes réalisations de la main de l’Homme sont encore aujourd’hui là où elles furent érigées il y a plusieurs millénaires.

Les dernières décennies ont vu la mise en valeur de nombre d’entre eux, leur étude approfondie, et nous en savons davantage aujourd’hui sur ceux qui les mirent en place, leurs motivations, leur mode de vie, dépassant ainsi les légendes séculaires et les incompréhensions qui les entouraient. Le phénomène du mégalithisme qui a démarré en Europe de l’Ouest au milieu du Vème millénaire avant notre ère, s’est répandu en Europe du Nord, du Sud et dans les îles britanniques pendant le Néolithique et l’Age du Bronze. Mais il réapparait dans d’autres parties du monde du Caucase au Japon, du Maghreb à l’Éthiopie, en Polynésie, en Amérique du Sud à d’autres périodes, dans d’autres contextes et avec d’autres motivations.

