Hommage à Jean-Pierre Ledoux Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 11 février 2023, Limoges.

Hommage à Jean-Pierre Ledoux Samedi 11 février 2023, 16h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier

Dans la limite des places disponibles

Soirée Hommage à Jean-Pierre Ledoux.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/hommage-jean-pierre-ledoux »}]

Une vie d’acquisitions de livres sur l’art, les artistes, leurs inspirations, leurs univers et réalisations. Quelques 7000 ouvrages destinés à trouver chacun au moins un lecteur. C’est l’intention qui a présidé au choix du don. Au décès de Jean-Pierre Ledoux en 2021, ses deux fils ont fait don à la ville de Limoges de l’ensemble de sa bibliothèque : celle-ci occupait toute la maison, tous les étages et recoins, soigneusement classée, par thématiques, artistes ou courant artistique. Les livres contenaient des marque-pages et notes de lecture, qu’il partageait avec ses amis dans un salon aménagé dans sa maison, signes d’un travail d’études, d’une vie .

La Bfm de limoges a intégré dans ses fonds une grande partie de ses livres (aussi bien des livres d’art que des ouvrages sur le Limousin et son histoire), a partagé avec d’autres bibliothèques des choix documentaires.

Enseignant à l’IUFM de Limoges (aujourd’hui INSPE), Jean-Pierre Ledoux était aussi peintre, dessinateur, photographe, amateur d’art, des arts.

Il a participé à de nombreuses expositions sur Limoges, à la galerie 5 et surtout à la galerie du 39 A, rue Adrien Dubouché, qu’il fréquentait en compagnie d’autres artistes de la région ou de passage.

Un hommage lui sera rendu à la BFM par son fils, un de ses amis, Francis Lavoute, et la BFM : un clin d’œil à ses goûts artistiques, à une vie discrète et bien remplie de ses activités pédagogiques et artistiques. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer le Limoges des années 1980-1990, et de la Galerie du 39A.

https://bfm.limoges.fr/evenement/hommage-jean-pierre-ledoux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:00:00+01:00

2023-02-11T18:00:00+01:00