Projection / rencontre Bfm centre-ville – Auditorium Clancier, 3 février 2023, Limoges.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges

Dans le cadre de la résidence d’écriture portée par les Rencontres de Chaminadour, la Bfm a l’honneur de recevoir l’auteur Olivier Rolin. Elle proposera des temps de rencontres à destination du grand public ainsi que du public scolaire et universitaire.

Né en 1947, Olivier Rolin est auteur de romans, récits de voyage, essais.

Il passe une partie de sa jeunesse au Sénégal, puis étudie au lycée Louis-le-Grand et à l’École normale supérieure. Il est diplômé en lettres et en philosophie. Dans les années 70, il s’engage dans un mouvement maoïste.

Il est un temps journaliste (pour Libération, Le Nouvel Observateur) et éditeur au Seuil.

Son œuvre, interrogeant l’histoire et les utopies, est inspirée par Mai 68 et son engagement politique, ainsi que par ses nombreux voyages, en particulier en Russie.

Il est notamment l’auteur de Port-Soudan (prix Femina 1993), Tigre en papier (Prix France Culture 2003), Le Météorologue (Prix du Style 2014) ou Vider les lieux (Gallimard, 2022). Il a aussi réalisé le documentaire Solovki, la bibliothèque disparue (2013).

Vendredi 3 février 2023 à 18 h 30 : Projection / Rencontre

Solovki, la bibliothèque disparue (2013, 54 mns)

Le camp des îles Solovki, au milieu de la Mer Blanche, fut le laboratoire d’où sortit « L’Archipel du Goulag ». Intellectuels, artistes, membres de l’ancienne aristocratie, les déportés firent que ce lieu d’esclavage et de mort fut aussi paradoxalement un lieu de culture.

Ce film – voyage à travers les paysages, l’histoire et la littérature russes – est une enquête menée par l’écrivain Olivier Rolin sur le destin de la bibliothèque du camp qui compta jusqu’à 30 000 volumes.

https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-rencontre



©Francesca Mantovani