Conférence lecture organisée par l'association des Amis de Robert Margerit en partenariat avec la Bfm.

Les Petits cailloux de Simon Jeanjean de Jean Péchenart, avec la voix de Yann Karaquillo, l’accompagnement musical de Marie-Christine Coudert sous le regard de Nicole Velche.

Le premier épisode nous a retracé les origines, les années de formation, et fait revivre la séparation et les hospitalisations en 14-18… Le second épisode ira plus loin, d’une guerre à l’autre et au-delà…

Simon Jeanjean eut quatre filles aujourd’hui décédées sans descendance. La troisième, Geneviève, était la marraine de l’auteur, Jean Péchenart. L’histoire singulière du patriarche Simon, élevé en Lorraine, poilu de 14-18, catholique ultra puis militant démocrate-chrétien et Résistant -traverse le XXe siècle et s’écrit ici à la première personne.

Le livre est édité en version électronique et en accès gratuit aux Presses Universitaires de Limoges (PULIM). Il sera prochainement édité en version imprimée par l’Association des Amis de Robert Margerit. Vous y retrouverez cette famille attachante tout au cours du siècle, le parcours du père, son engagement politique, tout cela qui est une sorte de roman, finalement palpitant.

