« L’accordéon en Gascogne » Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

« L’accordéon en Gascogne » Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier), 20 janvier 2023, Limoges. « L’accordéon en Gascogne » Vendredi 20 janvier 2023, 20h00 Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Conférence animée par Patrick Lavaud Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Bibliothèque francophone multimédia de limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre de la semaine occitane, le département de musiques traditionnelles du conservatoire de Limoges en partenariat avec l’association Trad’band organise une conférence sur le thème de l’accordéon animée par Patrick Lavaud.

Ethnologue et accordéoneux amateur, Patrick Lavaud mène des recherches sur l’accordéon diatonique en France et dans la société rurale occitane.

Il est l’auteur d’une Petite histoire de l’accordéon diatonique dans les Landes de Gascogne et a réalisé un film documentaire sur l’un des derniers accordéoneux de cette région.

Directeur artistique d’un festival de « musiques du monde » (Les Nuits Atypiques de Langon) et d’un label de disques (daquí), Patrick Lavaud a aussi beaucoup enquêté sur l’accordéon diatonique dans le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-ville - Auditorium Clancier) Adresse Bibliothèque francophone multimédia de limoges Clos Moreau Ville Limoges lieuville Bfm Centre-ville - Auditorium Clancier) Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Centre-ville - Auditorium Clancier) Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

« L’accordéon en Gascogne » Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) 2023-01-20 was last modified: by « L’accordéon en Gascogne » Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Bfm Centre-ville - Auditorium Clancier) 20 janvier 2023 Bfm Centre-ville - Auditorium Clancier) Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne