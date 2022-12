Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier), 18 janvier 2023, Limoges.

Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 18 janvier 2023, 17h30 Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier)

Dans la limite des places disponibles

Une conférence animée par Catherine Format Jourde.

Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Bibliothèque francophone multimédia de limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/rojan-lart-dimaginer-le-reel »}]

Catherine Format Jourde : Rojan : l’art d’imager le réel

Porteurs dans les années trente d’une vraie révolution de la littérature enfantine, les albums du Père Castor se sont imposés dans le sillage du Front populaire. Ils ont marqué des générations d’élèves et représentent aujourd’hui d’authentiques « lieux de mémoire » de l’école française républicaine. Couvertures souples, dessins virtuoses associés à des mises en page audacieuses, textes écrits à hauteur d’enfant pénétrés des valeurs humanistes — curiosité, liberté et tolérance. Méconnue hors des cercles spécialisés des pédagogues et des professionnels du livre pour la jeunesse, l’histoire éditoriale du Père Castor a sa place parmi les plus formidables aventures intellectuelles et artistiques du XXe siècle.

Fille de la Grande Guerre, cette collection extraordinaire est née de la rencontre improbable des mouvements européens d’innovation pédagogique de l’« Éducation nouvelle » et des avant-gardes artistiques russes et est-européennes fuyant le chaos sanglant de la guerre civile russe et de la dictature bolchévique. Feodor Rojankovsky (1891-1970), dit Rojan, en est sans doute le personnage le plus emblématique. Il s’agira, de retracer le parcours de cet artiste russe haut en couleur né à Mitau (aujourd’hui Jelgava en Lettonie) et mort à Bronxville aux États-Unis. Pénétré d’art traditionnel russe, le style de Rojan allie un naturalisme virtuose à un usage de la couleur et de la composition marqué par le formalisme et le constructivisme

https://bfm.limoges.fr/evenement/rojan-lart-dimaginer-le-reel



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T17:30:00+01:00

2023-01-18T19:00:00+01:00