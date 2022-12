Comment la famille reproduit les inégalités entre les femmes et les hommes ? Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier), 13 janvier 2023, Limoges.

Comment la famille reproduit les inégalités entre les femmes et les hommes ? Vendredi 13 janvier 2023, 18h30 Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier)

Dans la limite des places disponibles

Conférence de Céline Bessière et Sybille Gollac à partir de leur ouvrage « Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités »

Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Bibliothèque francophone multimédia de limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://catalogue-koha-bfm.limoges.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=678917&query_desc=le%20genre%20du%20capital »}, {« link »: « https://www.apses.org/ »}, {« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/comment-la-famille-reproduit-les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes »}]

Malgré une égalité formelle inscrite dans la loi et un accès important au marché du travail, les inégalités économiques entre les femmes et les hommes s’accroissent. Le contrôle et la distribution du patrimoine conduisent très souvent à l’appauvrissement des femmes.

Dans leur ouvrage « Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités« , publié en 2020, Céline Bessière et Sybille Gollac s’appuient sur 20 ans de travaux de recherche pour démontrer quels sont les mécanismes sociaux à l’œuvre.

Pour comprendre pourquoi ces inégalités de patrimoine se creusent entre femmes et hommes, il faut regarder ce qui se passe dans les familles. Conjointes et conjoints, frères et sœurs, pères et mères n’occupent pas les mêmes positions dans les stratégies familiales de transmission du capital économique, et n’en tirent pas les mêmes bénéfices.

Les deux sociologues mettent aussi à jour les calculs, les partages et les conflits qui ont lieu au moment des séparations conjugales et des héritages, avec le concours des professionnels du droit.

Leur travail démontre minutieusement que le capital a un genre.

Lien : https://www.apses.org/

https://bfm.limoges.fr/evenement/comment-la-famille-reproduit-les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T18:30:00+01:00

2023-01-13T20:00:00+01:00