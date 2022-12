Hommage à Jean-Pierre Thuillas Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Hommage à Jean-Pierre Thuillas Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier), 6 janvier 2023, Limoges. Hommage à Jean-Pierre Thuillas Vendredi 6 janvier 2023, 18h00 Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier)

Présentation de la carrière du poète, éditeur et historien limousin. Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Bibliothèque francophone multimédia de limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/hommage-jean-pierre-thuillas »}] Jean-Pierre Thuillas, médiéviste de formation, poète, éditeur et historien, a animé autour de sa revue « Friches : Cahiers de poésie verte » de nombreuses rencontres littéraires. A son décès, sa famille choisit de léguer à la ville de Limoges sa bibliothèque de travail et les archives de l’intégralité des 132 numéros de cette revue, dont le dernier est paru en 2022. Suivant un aperçu du traitement documentaire du fonds, des lectures de poèmes ponctueront une présentation de sa carrière d’historien, de revuiste et de poète.

Un pot de l’amitié clôturera cette soirée d’hommage.

