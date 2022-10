L’art contemporain : on vous donne les clés Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

L'art contemporain : on vous donne les clés
Jeudi 24 novembre, 18h30
Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier)

Philippe Piguet nous propose de mettre en lumière les relations de l'art contemporain aux époques qui l'ont précédé.

À l'invitation du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Philippe Piguet nous propose de mettre en lumière les relations de l'art contemporain aux époques qui l'ont précédé. Cette traversée de l'histoire de l'art moderne et contemporain nous mènera Du Déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet (1863) aux œuvres les plus récentes.

