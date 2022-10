Eero Saarinen (1910-1960) : L’invention formelle Bfm Centre-ville – Auditorium Clancier) Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Au cours des années cinquante et soixante, les lecteurs des revues d'architecture attendaient avec impatience la publication des œuvres de Saarinen, toujours nouvelles, toujours surprenantes. Lui-même se considérait comme un créateur de formes [Form giver], et sa courte et fulgurante carrière sur une quinzaine d'année seulement témoigne d'une exceptionnelle capacité d'invention tant dans le domaine de l'architecture que du mobilier. Fils du grand architecte finlandais Eliel Saarinen (1873-1950) émigré aux Etats-Unis en 1923, Eero saura, au tournant des années cinquante, allier sa double culture européenne et américaine au service d'un renouvellement des formes de la modernité. Une conférence animée par Gilles Ragot, professeur en Histoire de l'art contemporain à l'Université Bordeaux Montaigne, après avoir été responsable du Centre d'archives d'architecture du XXe siècle de l'Institut Français d'Architecture et auteur de nombreux ouvrages sur l'architecture contemporaine.

