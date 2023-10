Cet évènement est passé Portraits et paroles d’artistes : aux sources de l’art d’aujourd’hui : Roman Signer Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine propose un cycle de conférences sur l'histoire de l'art contemporain autour de figures d'artistes « historiques » ou en voie de reconnaissance. Ces conférences sont présentées par François Coadou, historien d'art, critique d'art et philosophe, professeur à l'École Nationale Supérieure d'Art de Limoges. Cette séance sera consacré à Roman Signer : Artiste suisse né en 1938, Roman Signer s'est rendu célèbre pour ses œuvres, notamment ses vidéos, mettant en scène des non-événements, des anti-spectacles. Retour sur une œuvre qui n'est dénuée ni d'humour ni de profondeur, au travers de médiums aussi différents que le dessin, la sculpture, l'installation, la performance, la photo ou la vidéo.

